«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

– Pensjonistene skal være trygge på at de får en mer rettferdig fordeling, og det sikrer vi med dette opplegget, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken holdt pressemøte om trygdeoppgjøret torsdag.

Påplussingen på 0,25 prosentpoeng i trygdeoppgjøret vil gi pensjonistene 650 millioner kroner mer å rutte med. Det tilsvarer rundt en tusenlapp mer i året per pensjonist, ifølge Sp-lederen.

– Det er et reelt bidrag for mange pensjonister som kan ha en ganske tøff økonomisk hverdag, sier han.

Pensjonssmell

Det er den såkalte «firerbanden» bestående av Ap, Sp, SV og Frp som er blitt enige om å øke pensjonen.

Allerede da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram regjeringens tilbud til pensjonistene i mai, var det klart at han trolig kom til å gå på en pensjonssmell i Stortinget.

Regjeringens tilbud ville gitt en økning på 3,58 prosent av den løpende alderspensjonen. Det var 0,25 prosentpoeng lavere enn kravet fra Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i trygdeoppgjøret, som på forhånd hadde krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet ga alle uttrykk for at de støttet kravet fra organisasjonene. Nå har de altså sikret flertall i Stortinget for dette i form av en såkalt overslagsbevilgning.

Sp: – Skjevhet som rettes opp

Vedum viser til at reguleringene av alderspensjonen i fjor endte 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

Årets trygdeoppgjør er det første etter at Stortinget i februar vedtok et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst.