Hegnar: – Hun var altså så arrogant

Etter budsjettsprekken på 5,2 milliarder kroner, uten å informere Oslo bystyre om det i tide, i den mye omtalte vannsaken i Oslo kommune, hadde ikke Lan Marie Berg lenger tillit som byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Partiet Rødts beslutning om å fremme mistillit mot henne, gjorde at det ble flertall for mistillitsforslaget, noe som kom overraskende på henne. Hun kunne valgt å gå av frivillig, men valgte heller å stå løpet ut og dra med seg hele byrådet.

Ganske godt gjort

Trygve Hegnar uttalte blant annet i Økonominyhetene på FaTV torsdag at hun ikke hadde kommet gratis til det.

– Det er ganske godt gjort, sa Hegnar blant annet, men la til at noen ikke likte at han hadde nevnt bakgrunnen hennes i lederen i Finansavisen onsdag.

– Tror du hun blir en nøtt på Stortinget også – en hard nøtt?

– Hvis hun blir valgt inn for Miljøpartiet De Grønne, men den eneste som blir valgt inn da, da er det ferdig. Det er ingen som hører på én på Stortinget. Med 169 representanter er det ingen som hører på én. Da får hun nesten ikke slippe inn i salen. Og da har hun ikke mye å si fremover, sa Hegnar.

Skadet MDG

Han la også til at det har skadet Miljøpartiet De Grønne, at hun ble kastet som byråd.

– Det husker folk. Hvorfor er kanskje ikke så nøye, sa Hegnar, men trakk frem igjen vannforsyningsanlegget og fem milliarder i overskridelser.

Selv ville ikke Lan Marie Berg ta kritikk.

– Hun kalte det grunnløse påstander. Det var ikke grunnløst. Det var en diskusjon om kritikken var velberettiget, men det var ikke grunnløst. Hun var altså så arrogant, på Dagsnytt 18. Helt grunnløst. Hun gjentok det åtte ganger eller noe sånt. Og det var det ikke. Alle som har fulgt med på det vet at det var ikke grunnløst. Men hun er en fighter, sa Hegnar, og la til at hun får helt andre tider på Stortinget enn hun hadde i Oslo, og at hun vil få en ganske vanskelig valgkamp.

