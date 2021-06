Guri Melby går etter Ap

– Det er et Arbeiderparti som er blitt veldig traust og tradisjonelt.

Vil vinne skuffede sosialdemokrater

Sosialdemokratiske velgere, derimot, har Melby ingenting imot.

Tvert imot vil hun gjerne overta dem.

– Vi vet at det er en del velgere som vipper både mellom Venstre og Arbeiderpartiet – og mellom Venstre og Høyre, sier Melby til NTB.

– Men hvis denne regjeringen skal bli gjenvalgt, så er vi avhengige av at Venstre greier å hente velgere over midtstreken, det vil si velgere som vurderer å stemme for eksempel Arbeiderpartiet, MDG eller SV, forklarer hun.

Håpet er at Venstre skal klare å vinne sosialdemokratiske velgere som misliker den retningen Ap har tatt.

– Jeg tror det er mange som definerer seg som sosialdemokrater, som ikke liker det de ser med et parti som sier nei til rusreform, som vil samarbeide med andre partier som sier nei til EØS-avtalen, som sier nei til tydelige krav til kvalitet i skolen, og som ikke vil være med på nye reformer.

Ingen tikkende bomber

Venstre selv ligger likevel dårlig an, med en oppslutning på 3,0 prosent i snitt i meningsmålingene hittil i juni, ifølge beregninger som nettstedet Poll of polls har gjort.

Kommer Venstre under sperregrensen på 4,0 prosent i valget i september, er det høyst sannsynlig over for regjeringen.

Melby blinker nå ut tre hovedsaker for Venstre foran valgkampen:

klimapolitikk

skolepolitikk

næringspolitikk

Samtidig mener hun det denne gangen ikke er noen store, uavklarte saker som ligger som «tikkende bomber» som kan detonere midt under valgkampen, slik bompengeopprøret gjorde i 2019.

– Slik jeg opplever det, så har vi dette litt i våre egne hender. Vi har full mulighet til å få til et godt valg hvis vi jobber beinhardt og får frem politikken vår, sier Melby.

– Jeg tror jeg skal kalle meg en nøktern optimist.