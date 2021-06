Regelendringer etter revidert nasjonalbudsjett

Etter Stortinget og Kongens godkjennelse av det reviderte nasjonalbudsjettet vil det fra 1. juli iverksettes flere regelendringer for Finansdepartementets ansvarsområder. Her følger noen av de viktigste endringene. Alle endringene kan du lese om her.

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Et av Frps hardeste krav for å til slutt stemme for det reviderte nasjonalbudsjettet var at avgiften på alkoholfrie varer skal kuttes. Det fikk de gjennom, og nå avvikles avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Det innebærer at avgiften på en liter brus vil reduseres med 2,09 kroner – som følge av at merverdiavgiften på 15 prosent på alkoholfrie drikkevarer kuttes.

Momsfritak for akupunktur, osteopati og naprapati

Fra 1. januar ble omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig. For osteopati og naprapati ble det gitt utsatt iverksetting frem til 1. juli 2021, og for akupunktur frem til 1. oktober 2021. Det er vedtatt ytterlige utsettelse av avgiftsplikten for akupunktur, osteopati og naprapati frem til 1. januar 2022.

Boligsparing for ungdom

Nå kan oppsparte midler på din BSU-konto benyttes til påkostninger og vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Endringene har virkning fra 1. januar 2021, samme tidspunkt som fjerningen av skattefradraget for personer som allerede eier bolig.

Skjerpede hvitvaskingsregler

Det har også kommet skjerpede regler på hvitvaskingsområdet. Forskriftsendringen fulgte opp en høring av diverse endringer i hvitvaskingsregelverket som ble gjennomført våren 2020. Forskriftsendringene trer også i kraft 1. juli.

Endringene stammer delvis fra endringer i de internasjonale standardene hos Financial Action Task Force. Det gjennomføres også nødvendige endringer som følge av EUs femte hvitvaskingsdirektiv. I tillegg blir visse regler presisert som følge av nasjonal etterspørsel.

De sentrale endringene og presiseringene i forskriften gjelder blant annet følgende:

Når tilbydere av tjenester innen virtuell valuta er underlagt hvitvaskingsregelverket og krav om registrering hos Finanstilsynet.

Når utstedelse av e-penger skal medføre krav om kundetiltak, og hvilke e-penger utstedt utenfor EØS-området som kan aksepteres i Norge.

Nærmere regler om avvikling, sperring og fremgangsmåten ved avvikling av kundeforhold.

Pensjon

Satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 32 til 37 prosent. Det gjør at enslige minstepensjonister uten andre inntekter fremdeles ikke skal betale skatt i 2021. Endringen har virkning fra 1. januar 2021.

Brexit-konsekvenser for Merverdiavgiftsregisteret

Etter Brexit har det vært behov for endringer i flere regler knyttet til britiske statsborgere og andre avgiftssubjekter. Endringene trer i kraft fra 1. juli.

Nå kan britiske avgiftssubjekter registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, uten bruk av representant. Dersom det brukes representant blir den ikke solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift. Dette er tilsvarende ordningen for avgiftssubjekter hjemmehørende i EØS.

Britiske avgiftssubjekter som var direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret før starten av 2021 fortsetter med å være direkte registrert.