Presset mot teknologigigantene øker

President Joe Biden bidro selv til å øke presset da han i forrige uke utnevnte Lina Khan, en krass kritiker av de store teknologiselskapene, til å lede mektige Federal Trade Commission (FTC).

Den 32 år gamle jussprofessoren ved Columbia University regnes som et juridisk stjerneskudd og vakte oppsikt alt da hun som student ved Yale University i 2017 skrev en banebrytende avhandling om Amazons markedsmakt.

Samtidig med utnevnelsen av Khan, er det nå lovendringer på trappene i Kongressen, der både demokrater og republikanere er kritiske til teknologiselskapenes store makt.

Mange republikanere anklager de sosiale mediene for å stenge konservative stemmer ute, mens andre er kritiske til den store markedsmakten selskapene har.

Lovutkast

Et omfattende utkast til lovendring, ført i pennen av demokraten David Cicilline, behandles nå av justiskomiteen i Representantenes hus. Dersom den blir vedtatt, kan teknologiselskapene blant annet få pålegg om å skille populære plattformer ut fra annen virksomhet.

Det vil i så fall være Kongressens største inngripen i slik virksomhet på rundt 20 år, da det var Microsofts markedsmakt som bekymret de folkevalgte.

– Dette vil i så fall bli et tungt løft, sier professor Rebecca Allensworth ved Vanderbilt University Law School. Hun er ekspert på USAs antitrust-lovgivning, som skal forhindre kartellvirksomhet og sikre fri konkurranse.

En slik lovendring kan komme til å resultere i årelang strid innen rettsvesenet, spår hun.

Etterforskes

Teknologiselskapene ble lenge hyllet som enestående eksempler på amerikansk innovasjon og hadde en høy status i Washington, ikke minst under tidligere president Barack Obama, da nåværende president Joe Biden var visepresident.

Det tok brått slutt for to år siden, da selskapene ble satt under etterforskning av Kongressen og stadig flere begynte å stille spørsmål om personvern og selskapenes bidrag til å spre hatefullt innhold.

Biden antydet i valgkampen at man burde vurdere å bryte opp teknologigigantene, og han sa også at han ville se endringer når det gjelder de store sosiale medienes juridiske beskyttelse.

Store endringer

Lovutkastet som nå ligger på bordet vil innebære store endringer dersom det blir vedtatt, blant annet forbud mot å promotere egne produkter og tjenester og utestengelse av konkurrenter på egne plattformer.