Melby vil få Høyre med på stans i oljeleting

Det aller mest sentrale for Venstre framover, er at klimagassutslippene må ned. Det er innen oljepolitikken at det er behov for størst endring, oppsummerte Melby da Venstre torsdag inviterte til sommeravslutning. Litt tid ble viet til Venstres gjennomslag i regjering, men størst vekt la hun på veien videre.

– Nå er det på tide å vinne nye kamper i oljepolitikken. Jeg sier ikke at det blir enkelt, men det er vår prioritering, sier Melby til NTB.

– Har vunnet kamper før

Partiet la fram en pakke på tolv valgløfter, og «Nei til ny oljeleting» blir et av de viktigste. Melby mener hun vil klare å få overbevist samarbeidspartner Høyre dersom partiene skal fortsette i regjering sammen.

Hun viser til at Venstre har vunnet dragkamper, som nei til utredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, oljeleting rundt Jan Mayen, deler av Barentshavet og Møreblokkene.

– Det viser at vi har fått viktige gjennomslag på det feltet før. Men jeg tror nok at det er på det området vi trenger den største endringene, sier hun.

Norge rundt

Fredag er det 80 dager igjen til valget, og Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja legger ut på valgkampturné under tittel «Norge Rundt på 80 dager». For Melby er det første valgkamp som partileder, siden hun tiltrådte i september i fjor.

– Det er litt ukjent farvann. På grunn av pandemien har det ikke vært en eneste partilederdebatt, så jeg må debutere midt i valgkampen. Jeg er litt spent på hvordan det blir, sier hun.

Skylder på slitasje

I løpet av det siste året har det blitt mange meningsmålinger der Venstre har ligget godt under sperregrensen. Melby sier hun er stolt av hva partiet har fått til i regjering, men erkjenner samtidig at mange velgere nå gir uttrykk for at de ønsker et skifte. Årsaken er regjeringsslitasje, mener hun.

– Det er ikke ukjent for partier som har styrt i mange år at velgerne har lyst på en utskiftning. Det er lenge siden en regjering ble gjenvalgt for tredje gang. Så det er en stor oppgave, sier statsråden.

Vil vise seg fram

Partiet har mistet oppslutning til hjemmesittere, men velgere har også gått til Høyre, Arbeiderpartiet og MDG.

– Det er klart, når vi sitter i regjering med Høyre, vil det for noen velgere være vanskelig å se forskjell på Høyre og Venstre. Det er en viktig jobb for oss å vise forskjeller i valgkampen, sier hun.

– Jeg tror vi står bak mye av politikken som høyrefolk liker. De må se at det er Venstre som er pådriveren, legger hun til, og viser blant annet til rusreformen og en ambisiøs klimapolitikk.