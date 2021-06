Strengere skatteamnesti

I det reviderte statsbudsjettet varslet regjeringen at Finansdepartementet vurderte endringer i skatteamnesti-ordningen. Skattedirektoratet har nå utarbeidet et notat der de foreslår en fremtidig ordning, kommer det frem i en pressemelding fra regjeringen.

Hittil har ordningen med frivillig retting vært en måte for skattepliktige å melde inn tidligere ikke-oppgitt formue og inntekt, og slippe eventuell tilleggsskatt og straff.

Løsningen som den står i dag har vært på plass siden 2010. I løpet av perioden har det skjedd endringer i skattepolitikk, internasjonale regelverk og kontrollmuligheter, samt samarbeid og kommunikasjon mellom land. Derfor vurderes det å stramme inn ordningen.

– De senere årene har åpenhet og informasjonsutveksling mellom land på skatteområdet økt betydelig. Det gjør at vi har et behov for å stramme inn ordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Hovedendringene som foreslås er innstramminger i form av redusert antall år man kan foreta frivillig retting for, samt justering av bevisreglene.