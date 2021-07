Vil få råd om en bærekraftig finanspolitikk

Norge følger etter Danmark og Sverige, og etablerer et uavhengig utvalg som hvert år skal vurdere bærekraften i norske finanspolitikken.

Rådet skal bestå av ti personer og vil ledes av professor Steinar Holden (UiO). Formålet er at det skal ha en rådgivende funksjon overfor Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi.

Rådgivende funksjon

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer. Utvalget arrangerer i tillegg åpne seminarer om relevante tema, heter det i en pressemelding fra departementet.

Fra juni 2021 ble utvalgets mandat utvidet til å også å gi faglige vurderinger og råd om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn. Utvalget skal gi en kort årlig, kort uttalelse om disse vurderingene. Utvalget byttet samtidig navn til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

Uavhengige råd

– Det vil være nyttig for regjeringen, Stortinget og den offentlige debatten at et slikt uavhengig råd gir en kort offentlig uttalelse én gang i året med vurdering av finanspolitikken, sier finansminister Jan Tore Sanner til E24, som først omtalte saken.

Det vil stå fritt til å kritisere eller støtte de finanspolitiske avgjørelsene som tas i landet, i tillegg til å gi faglige råd knyttet til en bærekraftig finanspolitikk, heter det.