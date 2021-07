Dramatikere får 8,5 millioner i coronakompensasjon

Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger, opplyser kulturminister Abid Raja (V).

– Dramatikeres inntekter er royalties fra billettsalg fra forestillinger som settes opp, og vi ser at smitteverntiltakene har rammet dem hardt. Disse midlene skal brukes til å kompensere for inntektstapet under pandemien, sier Raja i en pressemelding tirsdag.

Kompensasjonen skal knyttes til konkrete avlysninger – ikke utsettelser – av planlagte forestillinger og beregnes ut fra antall publikummere og avtalefestet royaltysats.

I gjennomsnitt tar det ett år å skrive et teaterstykket, og dramatikernes inntekt kommer i hovedsak fra royalties på billettsalg. Til nå er det rapportert inn tap på i underkant av 12 millioner til Dramatikerforbundet, som en følge av avlyste forestillinger.

Tilskuddet på 8,5 millioner kroner er et engangstilskudd og skal dekke inntil 70 prosent av det estimerte inntektstapet dramatikere har hatt under pandemien.