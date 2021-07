Nybø signerer frihandelsavtalen med britene i London

– Det ligger an til at næringsminister Iselin Nybø mot slutten av neste uke reiser til London for å undertegne frihandelsavtalen med Storbritannia, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet til NTB.

Programmet er foreløpig ikke klart.

Avtalen skal sikre handelsforbindelsene etter Storbritannias exit fra EU. Den sikrer blant annet at norske industribedrifter får videreført tollfrihet, og at norske bedrifter som handler med Storbritannia, ikke møter mer krevende tollprosedyrer enn konkurrenter fra andre land.

– Selv om den ikke er like god som EØS-avtalen, er dette den mest omfattende frihandelsavtalen noensinne, sa statsminister Erna Solberg (H) da avtalen ble presentert.

Nybø hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass i allerede oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk har lenge stått i veien for enighet.