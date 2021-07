Erna Solberg tar et oppgjør med MDG

– De gyver løs på det som er så viktig for sammenbindingen av den økonomiske utviklingen i Norge; transportsektoren, sier Solberg til VG.

Statsministeren mener de går i feil retning fordi de ønsker å kutte planlagte motorveiutbygginger.

– Det blir ikke bedre miljø av at folk bruker lengre tid på å kjøre eller stå i kø, mener hun.

Ifølge statsministeren er ikke Norge bygget slik at vi kan klare oss uten bilen.

– Hovedutfordringen med MDG er at selv på det området som gjør at folk primært stemmer på dem, klima- og miljøutfordringene, så er svarene deres av en slik art at de ikke kommer til å løse klima- og miljøproblemene, sier hun til avisen.

Fungerende partileder Arild Hermstad i MDG svarer slik på kritikken:

– Erna Solberg har gjort det svinedyrt og tregt å ta buss og tog i dette landet. Vi vil heller ta oss råd til et skikkelig togtilbud i dette landet, så kan varene fraktes på skinner og til sjøs, sier han til VG.

Han sier at næringslivet først og fremst etterspør trygge fremkomstmidler, ikke nye motorveier.