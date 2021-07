Nordmenn i utlandet oppfordres til å stemme tidlig grunnet coronasituasjonen

Coronarestriksjoner og færre postfly kan gjøre forhåndsstemming fra utlandet mer komplisert enn tidligere. Nå oppfordrer flere offentlige instanser folk til å ikke vente til i siste liten.

– Det er en uforutsigbar situasjon fordi coronarestriksjonene endrer seg i takt med smitteutbrudd. Det vi er opptatt av, er at folk stemmer tidlig, sier underdirektør Yngve Olsen Hvoslef i Seksjon for konsulære saker i Utenriksdepartementet til NTB.

Nordmenn i utlandet kan stemme på norske ambassader og konsulat, eller via brevpost. Da kan de be om å få tilsendt valgmateriale fra ambassaden i landet de bor i, eller stemme via et blankt ark, heter det på Valgdirektoratets hjemmesider.

– I noen ekstremtilfeller kan det være at det ikke er lov å reise inn til hovedstaden, eller, som tidligere i pandemien, at det ikke er lov å bevege seg utendørs enkelte steder, sier Hvoslef.

Forventer at flere stemmer utenlands enn tidligere

Strenge innreisekrav til Norge kan også føre til at flere stemmer utenlands, og Utenriksdepartementet bekrefter at de venter flere velgere enn normalt i land som Storbritannia, Spania, Singapore og Thailand, hvor det bor mange nordmenn.

Ved stortingsvalget i 2017 stemte totalt 11.811 stemmer utenriks, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Av disse stemte 763 via brevpost.

Valgdirektoratet påpeker at det er ekstra viktig å stemme tidlig i disse tilfellene.

– Stem så tidlig som mulig om du bor et sted med sen postgang, for å være sikker på at stemmen kommer frem i tide, oppfordrer kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet til NTB.

Det er likevel velgerens eget ansvar å sørge for at de kjenner til regler og tidsfrister.