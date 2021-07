Oslo kommune sparker ut 12.000 elsparkesykler

Johansen viser til at flere leger ved Oslo universitetssykehus sist uke oppfordret kommunen om å låse syklene allerede klokken 23 som årsak til at man strammet inn enda mer.

Ved skadelegevakten i Oslo har legene regnet seg fram til at man kan unngå mellom 300 og 400 skader i sommer dersom elsparkesyklene fra og med i dag hadde blitt låst mellom klokken 23 og klokken 5.

– Vi har tatt signalene. Det er ganske sterkt og veldig sjelden at legevakten har en egen pressekonferanse, og der uttrykte de at de er sterkt bekymret for omfattende fyllekjøring på nattetid, sier byrådslederen.

Selskaper har stengt utleie

Den nye forskriften vil være gjeldende fra begynnelsen av september.

– I mellomtiden har jeg en klar forventning om at utleieaktørene tar på alvor situasjonen vi står i, og iverksetter de kravene vi stiller, med det samme. Når omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler er så stort at helsevesenet roper varsku, må aktørene også ta selvstendig ansvar for situasjonen, sier samferdselsbyråd Sirin Stav.

Flere utleieselskaper har allerede valgt å stenge sine sykler om nettene i helgene, mens Voi i stedet innfører en reaksjonstest og reduserer hastigheten fra 20 til 15 kilometer i timene fra klokken 23 til 4 på natten.

– Gjør det du gjorde før

Utleieselskapene mener byrådet på sikt bør se på andre løsninger enn å stenge på nattetid, og viser til at dette påvirker de som ønsker å bruke elsparkesyklene på en forsvarlig måte. De har isteden tatt til orde for promilleforbud.

– Hva vil du si til de som bruker dette som fremkomstmiddel i edru tilstand på nattetid?

– Det får man nå ikke gjort etter klokken 23, så da får dere gjøre som dere gjorde før sparkesyklene kom til byen. Man kan gå eller ta en annen sykkel, sier Johansen.

I tillegg til antallsbegrensning og stenging på nattetid innfører byrådet krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen. Kommunen vil framover også kunne innføre soner med forbud mot bruk og parkering, samt hastighetsbegrensninger.(©NTB)