EU godtar planer om gjenåpning fra tolv medlemsland

Frankrike, Italia og Spania er blant landene med ståkarakter. Det er derimot ikke Ungarn, der det fortsatt henger igjen tvil.

I første omgang er det bare en viss porsjon som deles ut. Resten avhenger av at de enkelte regjeringene innfører de reformene de har lovet og oppfyller forpliktelsene om grønn omstilling.

Spania og Italia

Spania og Italia er de to landene som vil få mest fra den store gjenreisningspakken. Over de neste fem årene vil de to få 70 milliarder euro i subsidier. Deretter kommer Frankrike med 40 milliarder.

– Med denne støtten kan medlemslandene starte reform- og investeringsarbeidet som er nødvendig for å komme på fote igjen og for å styrke og omforme våre økonomier, sier den slovenske finansministeren Andrej Sircelj.

Slovenia har dette halvåret det roterende formannskapet i EU.

Bare to av 27 medlemsland – Belgia og Nederland – har ennå ikke lagt fram sine forslag til reformer og grønn satsing.

Hodepine

Ungarns forslag er blitt en politisk hodepine ettersom EU-kommisjonen stadig har tvil om hvorvidt regjeringen i Budapest innfrir sine forpliktelser om godt styresett og kamp mot korrupsjon.

Fra flere hold er det reist krav om at kommisjonen må straffe Ungarn økonomisk for å ha vedtatt den omstridte LGBTQ-loven om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sa mandag at han håper en løsning vil bli funnet innen få uker, men at det er opp til statsminister Viktor Orbans regjering å innfri de kravene EU stiller for å få del i midlene.

(©NTB)