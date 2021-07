Voi om fordeling av elsparkesykler: – Tap-tap-situasjon

– Vi får en tap-tap-situasjon med en jungel av utleieaktører som vil melde seg på, der flere garantert ikke vil levere, sier Christina Moe Gjerde, norgessjef i Voi.

Hun mener dette fører til et langt mindre attraktivt tilbud for brukerne og peker på Madrid og Paris, der en håndfull utleieaktører har gått konkurs. Her planlegges det for anbudskonkurranser med strenge krav for å sikre et godt tilbud, noe Voi lenge har ønsket seg i Oslo.

– Når kommunen får på plass en anbudskonkurranse, bygger ut sykkelveinettet og dedikerer parkeringsareal til elsparkesyklene, vil alle tenke på dagens beslutning som bakstreversk og lite fremtidsrettet, sier Gjerde.

