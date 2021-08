Trump må gi fra seg selvangivelsen

I et 39 sider langt dokument opplyste det amerikanske justisdepartementet at de amerikanske skattemyndighetene (IRS) må overleveres til Kongressens skattekomité, i følge CNBC. Det er en 180 graders vending fra hvordan departementet forholdt seg til saken da Donald Trump var president.

Trump brøt et historisk presedens satt av presidentkandidater og tidligere presidenter, da han motsatte seg å offentliggjøre selvangivelsen sin. Han argumenterte med at han var under revisjon av skattemyndighetene.

Private skattebetalere har all rett til å offentliggjøre sine selvangivelser – selv om de er under revisjon

I fjor høst ga en føderal ankedomstol grønt lys til at påtalemyndigheten i New York kunne få innsyn i den daværende presidentens selvangivelse, som et ledd i etterforskningen av Trump. Hans advokater anket siden kjennelsen til høyesterett uten hell. Høyesterett avviste anken uten noen kommentar.

Selvangivelsen ble den gang ikke gjort tilgjengelig for offentligheten. Nå kan antallet mennesker med tilgang øke. Deriblant demokratene (og republikanerne) i Kongressen.

En føderal dommer har gitt Trump og hans advokatteam ekstra tid til å utfordre justisdepartementets pålegg. Tingrettsdommeren Trevor McFadden i District of Columbia sa at Trump & Co. har til onsdag på å besvare pålegget.

Verken Trump eller noen av hans advokater har sagt noe om hvorvidt de vil utfordre pålegget.

I juli ble Trump Organization og dets finansdirektør Allen Weisselberg tiltalt for å ha unndratt skatt siden 2005.