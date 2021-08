Høyre, Venstre og KrF lover nye kutt i formuesskatten

Det kom frem da de tre regjeringspartiene onsdag la fram en liste med ti grep de vil ta etter valget. Ett av punktene er at regjeringen vil «gjøre det mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser ved å redusere formuesskatten på arbeidende kapital».

– En rødgrønn formuesskatt vil være en stor belastning, særlig for familiebedrifter, advarte statsminister Erna Solberg (H) da hun la planen fram sammen med Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Noe konkret nivå ville hun likevel ikke komme med.

– Vi kan love at det ikke blir mer formuesskatt, men vi lover ikke tallfestet hvor langt den skal ned.

Ti punkter

Den nye tipunktplanen er ifølge regjeringspartiene men å få fart på Norge etter coronakrisen og bidra til å skape arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet. Den ble lansert på en felles pressekonferanse i Oslo onsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at fem av de ti grepene handler om å gjøre det lettere for folk å forsøke seg i arbeidslivet.

– De fem andre punktene handler om å skape flere private jobber.

Politiske regnskap

Blant annet vil partiene innføre en ny gründerpermisjon, tildele konsesjoner for flere havvindprosjekter, og sikre 100 prosent dekning av bredbånd over hele landet innen 2025. De lover samtidig å være garantister for EØS.

Partiene vil også fornye, forenkle og forbedre Nav, og prøve nye ordninger som helsejustert lønn. I tillegg melder de at de skal lyse ut flere digitale studieplasser, innføre søskenrabatt for familier som har barn i både barnehage og SFO og prioritere unge i Nav.

De tre partiene la onsdag også fram et 261 sider langt politisk regnskap over hva regjeringen har fått til. Venstre-leder Guri Melby er stolt av egenevalueringen.

– Vi er stolt over å være del av en regjering som kutter utslipp og styrker skolen, sier hun.