Erna Solberg om pandemiberedskapen: – Vi hadde nok en blindsone

Bedre beredskap var et av Solbergs tydeligste løfter før stortingsvalgene i 2013 og 2017. I vår konkluderte coronakommisjonen med at myndighetene ikke var forberedt da coronapandemien kom.

Solberg står likevel fast ved at den generelle beredskapen er blitt bedre under hennes regjeringstid.

– Det betyr ikke at beredskapen er god nok eller at vi har planer for alt, sier Solberg.

«Alvorlig svikt»

En alvorlig svikt, konkluderte coronakommisjonen om hvordan regjeringen hadde forberedt seg på en mulig pandemi.

– Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Dette har vært fremhevet lenge og gjentatte ganger i inn- og utland, sa coronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da rapporten ble lagt fram.

Han viste til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) varslet om det bare få måneder før pandemien slo inn.

– Burde tenkt annerledes

Solberg svarte den gangen med at Norge var forberedt på en influensapandemi, men ikke på virus med andre egenskaper. Det samme budskapet gjentar hun nå.

– Så var vi ikke forberedt på å bruke de virkemidlene vi brukte, med nedstengning, for det var det ikke planlagt for, sier Solberg.

Coronakommisjonen har vurdert at det var riktig å stenge ned landet 12. mars i fjor, men mener tidspresset ble større enn nødvendig og at myndighetene hadde lite kunnskap om effekten av de inngripende tiltakene.

Blindsone

Solberg viser til at nedstengning verken var anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO) eller EUs smittevernbyrå (ECDC) og bruker ordet «etterpåklokskap», men kommer like fullt med en erkjennelse:

– Det ble et effektivt virkemiddel. Vi burde kanskje tenkt gjennom og vurdert, alle sammen, at vi burde tenkt annerledes på dette, sier Solberg og fortsetter:

– Vi hadde nok en blindsone på at den pandemien alle planla for, var den alle mente var mest sannsynlig, nemlig en sterk influensapandemi som ville vare mellom seks uker og et halvt år.

