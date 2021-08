Venter flere forhåndsstemmer og forbereder karantenestemming

– Vi håper at de fleste er vaksinert før stortingsvalget, og at smittetallene er lave i september, men vi må være forberedt på ulike scenarioer, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB i april.

Må ha planer

Han legger til at kravene til smittevern i «karantenelokaler» vil være strengere enn i vanlige lokaler. Folk i karantene som ikke har mulighet til å komme seg til et slikt sted, kan søke om å stemme hjemmefra på valgdagen.

Eide i KS er klar på at kommunene må være forberedt på at det blir klart større behov for såkalt ambulerende stemmegivning enn vanlig. Samtidig er bildet uforutsigbart, fordi lokale utbrudd oppstår uten forvarsel.

– Det viktigste er at valgstyret har planer for håndtering, sier Eide.

Også Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skriver i en epost til NTB at kommunene må ha beredskap på mange områder, og at valggjennomføringen blir krevende for mange. En arbeidsgruppe departementet har sammen med blant andre KS skal kartlegge de ekstra kostnadene knyttet til valggjennomføring i en pandemi, og det kan bli aktuelt å kompensere kommunene.

Noen kommuner har vært ekstra kreative. Oslo kommune tillater velgere å forhåndsstemme fra bilen sin på Valle Hovin, dersom de er i karantene.

Kan bli forsinkelser

Kommunene har som nevnt, fått mulighet til å begynne opptellingen av forhåndsstemmer en dag tidligere enn vanlig. I tillegg er det krav om at valgmedarbeiderne ivaretar smittevern og holder avstand også under opptellingen.

– Det er derfor mulig at det endelige resultatet blir klart noe senere enn vanlig i år, skriver KMD.

En av konsekvensene kan bli at det blir neglebiting for flere kandidater. Man vet nemlig ikke helt sikkert hvordan de 19 utjevningsmandatene skal fordeles, før alle valgdistriktene er helt ferdige med opptellingen.