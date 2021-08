Byrådet i Oslo visste om ny kostnadsøkning i oktober – informerte bystyret i juli

Dokumenter NRK har fått tilgang til viser at prosjektet med det såkalte stamnettet, vanntunnelene som skal frakte ferdig renset Holsfjorden-vann fra vest til øst i Oslo, i oktober lå an til å bli vesentlig dyrere enn det utregninger fra to år tilbake la opp til.

I sommer ble det kjent at andre del av prosjektet ville koste om lag 9,2 milliarder kroner, omtrent 7 milliarder dyrere enn antatt.

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, sier hun syns det er rart at byrådet ikke informerte om dette i juni, da tidligere byråd Lan Marie Berg fikk vedtatt mistillit mot seg for en budsjettsprekk i den første delen av prosjektet.

– Her sitter vi i en høring med alle partier i bystyret før sommeren. Byrådet sitter og vet at de har en like stor overskridelse på skrivebordet sitt. Men ingen av dem tenker på å nevne det, sier Rygg.

Byråd for miljø og utvikling, Sirin Stav, sier det ikke er vanlig å informere bystyret på et så tidlig stadium, da informasjonen mangler kvalitetssikring.

Stav påpeker at det også blir feil å kalle dette en kostnadssprekk, da det ikke har blitt vedtatt et budsjett for prosjektet.

– Det tidlige, foreløpige kostnadsanslaget ble laget to år før man var ferdig å planlegge, gjøre grunnundersøkelser og beregne kostnadene. Nå jobber vi med å kvalitetssikre prosjektet, og først når det er ferdig skal det fremmes et forslag til reguleringsplan og budsjett for bystyret, sier Stav.

(©NTB)