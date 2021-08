Mener Støre-frieri blir å begynne i feil ende

– Vi må sørge for at Nav tilbyr flere unge under 30 år arbeidsforberedende trening og annen kompetanse, og at de også sørger for bedre oppfølging, sier han.

Psykisk helseløft

Siden den borgerlige regjeringen tiltrådte i 2013, er det blitt seks nye unge uføre hver arbeidsdag, fortsetter Støre. Han mener mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, eller at de avvises uten at vi vet om de følges godt nok opp. I fjor ble 23 prosent av henvisninger til psykisk helsevern avvist, sier han, og lover at Ap vil satse på å bygge ut psykisk helsetilbud for ungdom.

– Kapasiteten i psykisk helsevern er presset, og sykehusene er underfinansiert, sier han.

I pakken inngår også løfter om å bygge 3.000 nye studentboliger, øke stipendandelen og innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn, samt andre tiltak som skal gjøre det lettere å få barn i studietiden.

Yrkesfagselever skal følges opp bedre for å hindre frafall, ifølge Støre. Det inkluderer læreplassgaranti og løftet om å bruke 1 milliard kroner på yrkesfag i løpet av de neste fire årene.

I tillegg lover Arbeiderpartiet flere kvalifiserte lærere i skolen, tettere oppfølging for å hindre frafall i videregående skole og å utvide det offentlige tannhelsetilbudet til unge.

Høyre: Velkommen etter

Høyre sier det allerede er en rekke tiltak i gang på områdene Støre nevner.

– Det er fint at Støre og Ap også vil engasjere seg for å hindre frafall og styrke yrkesfagene, men jeg vil si velkommen etter, sier nestleder Tina Bru.

Hun påpeker at regjeringen nylig la fram Fullføringsreformen, som har som mål å få flere til å fullføre og bestå videregående skole. Heller ikke den varslede satsingen på yrkesfag er godt nok innrettet, mener hun.

– Støre begynner i feil ende når han vil gi unge en garanti om læreplass. Disse jobbene må skapes av det private. Støre burde bruke mer energi på å snakke om hvordan vi kan skape jobbene som de unge trenger, sier Bru.

