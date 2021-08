Partiene hadde nær 700 millioner kroner i inntekter i fjor

Stortingspartiene med størst inntekt i 2020 er Arbeiderpartiet (183,5 millioner), etterfulgt av Høyre (159), Fremskrittspartiet (78,6) og Senterpartiet (73,4), ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

En del av inntektene til partiene er bidrag fra organisasjon, bedrifter og privatpersoner.

Blant partiene er det Ap etterfulgt av Høyre som mottar mest i bidrag. Høyre får størstedelen av sine bidrag fra kommersielle foretak, mens Arbeiderpartiet får mest fra arbeidslivsorganisasjoner og privatpersoner.

Offentlig støtte

Av den offentlige støtten utgjorde 456,7 millioner kroner statlig grunn- og stemmestøtte.

Rammene for den totale statlige støtten bestemmes årlig av Stortinget. Fordelingen mellom partiene er i hovedsak avhengig av antall stemmer ved foregående valg.

Ap fikk mest i offentlig støtte med 136,5 millioner kroner, mens Høyre mottok 117,7 millioner. SSB-tallene viser at Frp fikk 64,5 millioner i offentlig støtte og at tallet for Senterpartiet er 58,7 millioner kroner.

Nedgang i kostnader

Partiene har også en samlet nedgang i kostnader, noe som trolig skyldes mindre partiaktivitet under koronapandemien.

Totale kostnader ble innrapportert til å være 554,3 millioner. Tallet er nedgang på nesten 34 millioner fra forrige mellomvalgår (2018).

Nedgangen i kostnader skjer hovedsakelig innenfor partiaktivitetskostnader.

(©NTB)