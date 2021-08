Frp mener høyere pumpepris vil slå i hjel regjeringens pendlerløfte

– Det de gjør er å gi en hundrelapp og ta to tilbake, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Hans Andreas Limi til NTB.

Han er lite imponert over forslaget fra Høyre, Venstre og KrF om å kompensere for økt CO2-avgift ved å heve pendlerfradraget i distriktene. Det skal gjøres ved å innføre samme sats på reiser over og under 50.000 kilometer, samt senke egenandelen til 14.000 kroner for pendlere bosatt i de 300 minst sentrale kommunene.

Målet er at det ikke skal bli dyrere å kjøre bil på bygda. Men det motsatte vil skje, advarer Limi.

– Kraftig ekstraregning

Ifølge Frp-politikeren vil økt pumpepris som følge av høyere CO2-avgift langt overgå skattefordelen pendlere blir tilgodesett med i regjeringens opplegg.

Regjeringen har sagt at CO2-avgiften skal tredobles innen 2030 for å få ned klimagassutslippene.

Limi viser til følgende regnestykke:

* En bilist som kjører 70 kilometer tur-retur til jobb, vil med dagens reisefradrag få 268 kroner i redusert skatt i året. Med regjeringens forslag øker skattefradraget til 2.445 kroner.

* En tredobling av CO2-avgiften vil ifølge Frps beregninger føre til at pumpeprisen på bensin øker med rundt 4,14 kroner per liter. Samme pendler vil da betale 4.000 kroner mer i året for drivstoff.

Pendleren vil altså sitte igjen med drøyt 1.500 kroner mindre enn med dagens pumpepris.