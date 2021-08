Moderate demokrater truer med å stemme mot langtidsbudsjett

De moderate demokratene i Representantenes hus truer nå med å stemme imot et langtidsbudsjett på 3.500 milliarder dollar til sosiale tiltak og klimatiltak om ikke en infrastrukturpakke på 1.200 milliarder vedtas først.

Men de rundt 100 progressive demokratene i Huset vil gjøre det i omvendt rekkefølge, slik speaker Nancy Pelosi også har lovet.

De krever at langtidsbudsjettet vedtas først fordi de frykter at moderate demokrater som er skeptiske til pakkens enorme størrelse og store skatteøkninger, ellers vil stemme den ned etter at infrastrukturpakken er vedtatt.

Truer Bidens agenda

Det setter Pelosi i en skvis og truer president Joe Bidens økonomiske og sosiale visjoner for USA, som står sentralt i hans agenda. Pelosi står fast på en timeplan der den store pakken skal vedtas først.

Demokratene har et knappest mulig flertall på tre i Representantenes hus og har derfor ikke råd til å miste stemmer om de skal få gjennom sine vedtak. siden republikanerne står klar til å stemme imot i samlet flokk.

Brev til Pelosi

Det var ni moderate republikanere som i et brev til Pelosi fredag krevde at infrastrukturpakken blir vedtatt som lov først.

Hun har gjort det klart at hun ikke legger infrastrukturpakken fram for avstemning før Senatet har oversendt langtidsbudsjettet og det er vedtatt. Blir det forsinket, kan fortsatt republikanske senatorer stanse forslaget med nye innspill.

Infrastrukturpakken består av 1.200 milliarder dollar til utbedring av USAs nedslitte veier, bruer, jernbane, internett og andre prosjekter, der formålet også er å skape mange nye jobber. Tirsdag ble den vedtatt i Senatet etter lange forhandlinger. Avstemningen endte med 69 mot 30 stemmer, inkludert 19 republikanere.

Løfter til de progressive

For å få med republikanerne var mange av demokratenes hjertesaker tatt ut, blant annet store bevilgninger til familier, skole og klimatiltak, finansiert av store skatteøkninger for rike og bedrifter.

De progressive ble imidlertid lovet at alt dette skulle tas inn igjen i en større langtidsbudsjettavtale, og den pakken til en verdi av 3.500 milliarder dollar ble da også vedtatt i Senatet dagen etter med kun demokratenes stemmer – 50 mot 49.

Det er denne pakken de progressive frykter ikke blir noe av om de moderate får sin infrastrukturpakken gjennom først.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Steny Hoyer, sier medlemmene kommer tilbake fra ferie 23. august for å stemme over budsjettet og andre forslag.

