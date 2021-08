Siv Jensen irritert på debatten

– Jeg har irritert meg grønn over 22. juli-debatten gjennom sommeren og alle forsøkene på å brunbeise Frp, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

I forbindelse med tiårsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli støttet Ap-leder Jonas Gahr Støre AUFs krav om å ta et politisk oppgjør med tankegodset bak angrepet og mente at høyresiden i Norge hadde et særlig ansvar for å bekjempe høyreekstremisme.

– Det har gjennom årene vært tilløp til å politisere 22. juli, men AUF og Støre gjorde det nå sterkere i forbindelse med tiårsmarkeringen. Det underliggende budskapet er at Frp på et vis er medskyldig for tankegodset bak angrepet. Men de tør ikke spille det kortet rett ut. Derfor dobbeltkommuniserer de ved å si at vi har et særlig ansvar, sier Jensen.

Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere uttalelsene og viser til AUF-leder Astrid Hoem. AUF-lederen sier hun mener Siv Jensen bevisst tolker deres budskap i verste mening.

– Vi har vært krystallklare på at det bare er én person som har ansvar for terrorangrepet og han sitter i fengsel. Men vi har et felles ansvar for å bekjempe høyreekstremisme. Høyresiden i norsk politikk har et særlig ansvar fordi de lettere enn oss kan nå ut til dem som trenger å få motstand. Det erkjenner heldigvis flere høyrepolitikere som Unge Høyre-lederen, sier Hoem.

(©NTB)