Senterpartiet vil endre EØS-avtalen bit for bit

Vedum sier i et intervju med Klassekampen lørdag at han vil forbedre avtalene Norge har med Europa, men ikke ved å si opp EØS-avtalen før noe bedre er på plass.

Flere bedriftseiere har stått fram i ulike medier og fortalt at de er urolige over Senterpartiets politikk. Vedum mener dette bare er valgkampspill fra Høyre, og at det ikke er noe grunn til panikk.

– Bedriftseiere som er urolige, kan ta det helt med ro. Slapp av, sier Sp-lederen til Klassekampen.

– Vi skal ikke sette noe i fare. Det vi vil, er å forbedre avtalene Norge har med Europa. For eksempel mener vi at Norge ikke bør knytte seg til EUs energibyrå eller vedta EUs fjerde jernbanepakke. Norge har i mange år vært altfor passiv i møte med EU, sier Vedum.

Forbedring

EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 og gjør at vi er en del av det europeiske markedet, akkurat som landene som er med i EU.

– Vi skal forbedre avtalene gjennom å stille flere krav og ikke bare akseptere det som kommer fra Europa blindt, sier Vedum.

Også i arbeidslivspolitikken mener Vedum at Norge over tid har akseptert for mye av det som kommer fra EU, og at en ny regjering må bruke handlingsrommet som ligger i å si nei til arbeidslivsreglene som EU har vedtatt.

– Snur kappen etter vinden

Både Høyre og Venstre reagerer på Vedums uttalelser. Ifølge Venstres nestleder Sveinung Rotevatn angriper Sp-lederen en internasjonal avtale som sikrer tusenvis av norske arbeidsplasser.

– Følgende bilde viser Vedums strategi for europeisk samarbeid: Han har gått bort fra å brenne ned huset, i stedet vil han rive det ned planke for planke, sier Rotevatn til NTB.

Ifølge distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) snur Vedum nå kappen etter vinden.

– Hjørnesteinsbedrifter i Distrikts-Norge har gått ut i mediene og ropt varsku om Vedums ønske om å skrote EØS. I dag snur han i kjent stil kappen etter vinden. Nå går han også mot sitt eget parti. Han klarer ikke å si høyt og tydelig at han ønsker EØS-avtalen til livs, til tross for at det er nettopp det partiet hans går til valg på, skriver hun på Facebook.