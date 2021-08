Slik er Vedums klimaplan

Det Senterpartiet vi unngå, forklarer han, er at klimasamarbeidet fører til overføring av enda mer makt til EU.

– Vi mener samarbeid er positivt. Det vi er mot, er å gi fra oss politisk styring.

Omstilling av industrien

Vedum er tydelig på at målet om utslippskutt på 50–55 prosent er et tungt løft.

Det løftet håper han kan brukes til å få utviklet ny industri og nye arbeidsplasser.

– Fredag var jeg på Herøya. Det ene industrianlegget der kan kutte 800.000 tonn årlig, mer enn hele elbilsatsingen til nå. Derfor må vi ha en industrisatsing der vi omstiller industrien, får ned utslipp og lager nye grønne produkter med basis i fornybare ressurser, sier Vedum til NTB.

Han vil også ha mer fornybar kraft i Norge.

– Der er solcellepanelet mitt bare et bitte lite bidrag. Men summen av solceller, havvind, fornying av vannkraftanlegg og energiøkonomisering kan gjøre mye, fastslår partilederen.

Nei til økte avgifter

Men er det noe Vedum ikke være med på, så er det en økning i det samlede avgiftsnivået.

Den sittende regjeringen har som hovedgrep i klimapolitikken at CO2-avgiften skal mer enn tredobles til 2.000 kroner per tonn innen 2030.

Senterpartiet går for sin del til valg på at det totale avgiftsnivået i Norge skal ned. Partiet krever også at hvis CO2-avgiften på bensin og diesel går opp, så må andre drivstoffavgifter gå ned, slik at effekten på pumpeprisen nulles ut.

– Vi må gjøre grep som skaper arbeidsplasser, skaper verdier og får ned utslipp, sier Vedum.

– Men vi må ikke gjøre avgiftsgrep som gjør at de med lave og middels inntekter får den største regningen. Da bommer vi helt.

(©NTB)