MDG inviterer SV og Rødt til felles front mot Vedum

– Vi i MDG inviterer SV og Rødt til å sette Senterpartiet på gangen og jobbe for en regjering etter Oslo-modellen, sier Bastholm før valgkampens første partilederdebatt, som går på NRK mandag.

Hennes drøm er et regjeringssamarbeid mellom Ap, SV og MDG, med støtte fra Rødt, etter modell fra byrådet i Oslo.

– Vi tror det er muligheter for å få store gjennomslag for en radikalt ny klima- og naturpolitikk i Norge med en slik regjering, sier Bastholm.

Et snitt av målinger hittil i august fra nettstedet Poll of polls gir Ap, SV, MDG og Rødt til sammen 78 mandater. Det er syv færre enn de trenger for å ha flertall i Stortinget.

SV – og i teorien også Rødt – vil derimot kunne danne flertall med Ap og Sp, slik snittet av målingene ser ut nå.