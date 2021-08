USA har firet flagget på ambassaden i Kabul

– I øyeblikket fullfører vi en rekke grep for å sikre flyplassen og tilrettelegge for trygg avreise for amerikansk og alliert personell fra Afghanistan via sivile og militære flygninger, het det i en felles uttalelse fra forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet i USA natt til mandag norsk tid.

Samtidig opplyste en talsmann for amerikansk UD at nesten alt personell fra ambassaden var blitt flyttet til flyplassen. Senere natt til mandag norsk tid bekreftet amerikansk UD at evakueringen fra ambassaden var fullført.

– Alt ambassadepersonell er på flyplassen, under beskyttelse av amerikanske militære, het det i uttalelsen.

Tidligere søndag opplyste Pentagon at USA sender ytterligere 1.000 soldater til Kabul for å hjelpe til med evakueringen på flyplassen. Til sammen vil det være 6.000 amerikanske soldater i Kabul i løpet av de neste 48 timene opplyste departementet.

Helikoptre har gått i skytteltrafikk fra ambassaden til flyplassen, og en rekke andre land har også jobbet med å trekke sine folk ut av byen.

(©NTB)