Stadig flere ønsker «coronatiltak» for å stoppe klimakrisen

Norsk coronamonitor fra Opinion har gjennom pandemien spurt 15.000 nordmenn om de synes myndighetene bør sette like kraftige tiltak til verks for å få bukt med klimakrisen som det er blitt gjort gjennom pandemien.

I august svarer 37 prosent ja på dette spørsmålet, noe som er en økning på hele åtte prosentpoeng fra juni. Det er også den høyeste oppslutningen på dette spørsmålet siden pandemien startet.

Mens 44 prosent svarer nei, svarer de resterende 19 prosentene at de ikke vet.

– I uken som gikk fikk vi en dramatisk ny klimarapport fra FNs klimapanel. I tillegg ble juli den varmeste måneden som noen gang er målt i verden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som mener at dette har satt sitt preg på nordmenn.

Det er i størst grad de yngre som er positive til at klimatiltakene må være like strenge som koronatiltakene. Nær 50 prosent av alle under 30 år svarte ja på spørsmålet i uken som gikk.

Det er samtidig stadig færre som tror pandemien vil redusere de globale klimautfordringene. I august er det fire av ti (41 prosent) som tror pandemien har en positivt klimaeffekt på kort sikt, noe som er den laveste oppslutningen gjennom hele pandemien.

– Troen på at pandemien bidrar til et grønt skifte faller nok nå som aktiviteten i Norge og verden tar seg opp igjen, sier Clausen.

