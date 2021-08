Slik skal falske nyheter begrenses under valgkampen

Mens nesten fire av ti 25- til 59-åringer mener de har god kontroll på hva som er falske nyheter, gjelder det samme for kun to av ti av de yngste (16 til 24 år) og én av ti av de over 80, viser tall fra Medietilsynet.

– Tallene viser at det er ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste og yngste, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

De siste årene har dataangrep og spredning av falske nyheter fra fremmede stater preget gjennomføringen av valg i flere andre land. Ifølge tilsynet har mange for liten kunnskap om hvordan man kan avdekke usann informasjon.

Medietilsynet er en av flere aktører bak kampanjen « Stopp. Tenk. Sjekk », for å øke folks bevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon. Medietilsynet oppfordrer alle til å være kritiske når de leser saker på nett, særlig i sosiale medier.

– Ved å klikke på, dele, like eller kommentere falske saker, bidrar du til å spre usannheter videre. Stopp, tenk og sjekk før du deler noe videre, sier Velsand.

Det er Medietilsynet, sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA), som har gått sammen om kampanjen.

