Frp-topp utfordrer TV-kanaler til å lage oljeserie

– Oljenæringen er vår desidert viktigste næring, men vedvarende negativ omtale om næringen kombinert med skremsler om at den er skyld i at jorden snart går under, har åpenbart påvirket ungdommen, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Ved det nyopprettede studiet for toll og grensehandel var det imponerende 2.064 søkere til 35 plasser, forklarer Steffensen, og viser til at det kun var 21 førstevalgssøknader til 20 plasser for petroleumsutdanning.

– Jeg mener dette henger sammen med TV2-serien «Tollerne», og at den positive omtalen og eksponeringen yrket har fått har sørget for at ungdom søker seg dit, sier Steffensen.

Nå utfordrer han TV-selskapene TV 2, NRK og TV Norge til å lage tilsvarende program om oljenæringen.

– Jeg håper et TV-selskap tar imot utfordringen, sier Steffensen.