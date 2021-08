Tidligere statsråd Olav Akselsen er død

Akselsen ga seg i mai i år som direktør i Sjøfartsdirektoratet som følge av sykdom. Noen måneder i forkant hadde det blitt kjent at han ble behandlet for hjernesvulst.

– Det har vært et privilegium å få lede og representere Sjøfartsdirektoratet. Det har også vært kjekt å få lære noe nytt hver dag. Jeg er stolt over det vi har fått til sammen, og jeg vil takke alle for samarbeidet, sa han den gang.

Akselsen begynte som sjøfartsdirektør i januar 2010. Vestlendingen satt også på Stortinget for Arbeiderpartiet fra 1989 til 2009.

Han var olje- og energiminister fra mars 2000 til oktober 2001 og har også vært leder for næringskomiteen, utenrikskomiteen, justiskomiteen og energi- og miljøkomiteen på Stortinget.