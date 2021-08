Tidligere Høyre-statsråd vil ha en sluttdato for oljeproduksjonen

– Så når det gjelder sluttdato: Hva med i morgen? spør tidligere Høyre-statsråd Victor D. Norman fra Bondevik II-regjeringen i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Han skriver at han ikke lot seg overbevise av argumentene fra partilederdebatten under Arendalsuka mandag, der lederne for de største partiene gikk inn for en «myk overgang» fra en oljebasert økonomi til det som skal komme i stedet.

– Vi har tømt så mange karbonlagre at vår kapasitet for dårlig samvittighet for lengst er sprengt, vi har over 12.000 milliarder oljekroner på bok til å sørge for at vi klarer oss greit gjennom den omstillingen som vil følge etter oljen, og omstillingen blir verken raskere eller mindre smertefull om vi utsetter den, argumenterer han.

Norman mener det ikke fins noen enkle grep som kan sikre en problemfri overgang fra oljevirksomheten til ny verdiskaping.

– I post-petro-Norge vil lønninger og levestandard være litt lavere enn om oljevirksomheten hadde fortsatt, men det vil også temperaturen være. Valget burde være enkelt, skriver han.