Venstres medlemstall på stedet hvil

Det er vill medlemsjubel i Miljøpartiet De Grønne, som i helgen bikket 2.500 nye medlemmer siden FNs klimapanel (IPCC) lanserte sin storrapport for snart to uker siden.

I det borgerlige miljøpartiet Venstre er situasjonen en ganske annen. Der har medlemstallet stått i stampe siden i fjor.

Tror på medlemsvekst

Ved utgangen av 2020 hadde Venstre rett i overkant av 6.300 medlemmer. Fredag denne uken lå tallet på nesten 6.200.

Det inkluderer 160 nye medlemmer som har kommet til siden klimarapporten ble offentliggjort.

Generalsekretær Marit Meyer i Venstre mener likevel pilene peker oppover for partiet og viser til at de får flere henvendelser enn vanlig.

– Vi ligger an til medlemsvekst i 2021. Det er vi glade for, sier Meyer til NTB.

Dobbelt så stort

Rekordinnmeldingen i MDG gjør at partiet er nesten dobbelt så stort som Venstre målt i antall medlemmer.

MDGs stortingskandidat i Oslo, Lan Marie Berg, gleder seg over nye medlemmer så vel som gode målinger.

Både MDG og Venstre ligger an til å klatre over sperregrensa på snittet av målingene for august, ifølge Poll of polls.

– Det gir meg håp om at det er mulig å raskt endre norsk olje- og klimapolitikk, sier Berg til NTB.

MDG hadde fredag om lag 11.700 betalende medlemmer, opp fra rundt 10.300 i 2020.

Det har altså vært forsvunnet medlemmer også i MDG i løpet av året. En del falt fra da kontingenten ble sendt ut i begynnelsen av året, får NTB opplyst.

Liten effekt for SV

Heller ikke hos Stortingets tredje miljøparti, Sosialistisk Venstreparti, har FNs klimarapport hatt særlig stor effekt på medlemstallet. De siste to ukene har SV fått 309 nye medlemmer, opplyser partiet til NTB.

At det ikke er kommet til flere, skyldes ifølge SV selv en teknisk feil på partiets nettside samme dag som FN-rapporten ble lansert.

Samlet ligger SV på rundt 16.300 medlemmer, opp fra nærmere 15.300 ved utgangen av 2020.

