Titalls kommuner får millionstøtte

Det opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Av kommunene som får støtte finner en blant annet Vanylven og Sande i Møre og Romsdal, som får henholdsvis 1,1 millioner kroner og 1,7 millioner kroner.

Lyngen kommune i Troms er den kommunen som får det største beløpet, de får 7,7 millioner kroner i støtte. Rollag kommune i Viken får minst, da de får 84.000 kroner i støtte.

I statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt at 55 millioner kroner skal fordeles til kommuner med under 3.200 innbyggere som har høye utgifter per innbygger til ressurskrevende tjenester.

− Med støtten legger vi bedre til rette for at mindre kommuner med høye utgifter skal kunne yte gode tjenester til innbyggere med store behov, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

(©NTB)