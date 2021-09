Raja med budsjettlekkasje – lover penger til skreimuseum i Lofoten

Raja bekrefter til VG at han har fått støtte for å bidra med 162 millioner kroner for å realisere planene om et skreimuseum i Storvågen i Kabelvåg.

– Jeg var i Storvågen i fjor og ga én million kroner til videre prosjektering av skreiprosjektet. I dag kan jeg fortelle at regjeringen har bestemt seg for å bevilge 162 millioner for å realisere prosjektet, sier Raja til avisen.

Satsingen vil skje i regi av Museum Nord. Regjeringen hadde en av sine siste budsjettkonferanser denne uken, før statsbudsjettet legges fram i oktober.