SV og MDG vil ha Norge med i oljeletestans-allianse

Danmark og Costa Rica vil i høst lansere en allianse av land som er villige til å droppe oljeleting, kalt Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), skriver Reuters ifølge E24.

De håper å få med seg andre land på å droppe nye letelisenser for olje og gass og fase ut eksisterende produksjon. Dette skal bidra til at verden kan nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vil ha Norge med i alliansen.

– Det må Norge bli med på fram mot klimatoppmøtet i desember, og få med seg andre land. Det haster med utslippskutt, sier han.

Også stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Lan Marie Berg, ønsker at Norge skal være med.

– MDG krever at en ny regjering raskt varsler stans i oljeleting og melder Norge inn i oljesluttalliansen. Nå er det D-dag for Olje-Norge, sier hun.

Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle og Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen er ikke enige.

– For Høyre er det ikke aktuelt å sette noen sluttdato. Den debatten blir litt kunstig, for alle som jobber i olje- og gassektoren, vet at glansdagene er over, og at det etter hvert er på vei nedover. Det er ingen vits å sette en sluttdato, for vi er på vei dit uansett, sier Westgaard-Halle.

– Danmark er en av de minste oljeproduserende nasjonene på kloden. De forsaker ingenting ved å stanse letingen, sier Solvik-Olsen.