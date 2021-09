Bymiljøetaten fattet vedtaket lørdag, og tillatelsen gjelder fra og med 10. september 2021 til og med 31. mars 2022.

Det er Ayva, Bird, Dott, Tier, Ryde, ShareBike, Wind, Lime, Bolt, Voi, Bydue og CATS som får leie ut små elektriske kjøretøy.

Taxicab AS er den eneste aktøren som har fått avslag. We Mobility AS trakk på sin side sin søknad, opplyser Oslo kommune.

