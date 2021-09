Foreløpig ingen snuoperasjon fra regjeringen om permitteringsregler

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NTB at han skal møte partene i arbeidslivet fredag, men han ønsker fortsatt å fase ut dagens ordninger i oktober.

– Det aller viktigste vi gjør nå, er å sørge for at flere som står uten jobb har etterspurt kompetanse og kommer inn igjen i arbeidslivet. Utvidet permittering kan forsinke omstillinger og gjøre at det tar lengre tid før folk kommer tilbake til ordinært arbeid, sier han til NTB.

Isaksen påpeker at regjeringen har endret permitteringsreglene flere ganger gjennom pandemien for å unngå unødvendige oppsigelser, og at Stortinget tok stilling til dagens regler så sent som i juni.

Rødt vil hasteinnkalle Stortinget

Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengene når kriseordningen går ut 1. oktober.

Lørdag skrev NRK at det nå er flertall på Stortinget for å overkjøre regjeringen og sørge for en forlengelse av ordningene for permitterte under pandemien før de går ut 1. oktober.

Rødt vil hasteinnkalle Stortinget for å behandle saken og på den måten tvinge regjeringen til å snu.

Dette skal behandles i presidentskapet på Stortinget tirsdag.

– Nå forventer vi at flertallet i presidentskapet (Ap, Sp, Frp) svarer positivt på henvendelsen vår, og at vi i dialog med flertallspartiene og fagbevegelsen avklarer nøyaktig hvordan vi sikrer en best mulig bestilling fra Stortinget til regjeringen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han påpeker at krisen langt ifra er over for alle næringer.