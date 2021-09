– Et nytt 11. september vil bli toppen av isfjellet

USA opplyste mandag om at siste evakueringsfly hadde forlatt Kabul, noe som markerte den endelige amerikanske tilbaketrekningen fra Afghanistan etter 20 års krigføring.

Khalid Noor, et medlem av den tidligere afghanske regjeringens team av fredsmeglere, hevder overfor CNBC at verden gjorde en tabbe ved å forlate Afghanistan da Sovjetunionen trakk seg ut i 1989.

– 9/11 toppen av isfjellet

– Vi har sagt veldig tydelig at terrorismen igjen vil nå verdenssamfunnets byer hvis man gjør den samme tabben nå. Og igjen vil man bli vitne til et nytt 9/11. Det er veldig viktig på dette tidspunkt å være veldig forsiktige med hva man skal gjøre med Taliban, sier Noor, som var med og forhandlet med Taliban i Qatar i juli 2019.

Faktisk går han så langt som å si at hendelsene i USA 11. september 2001 – hvis tabben gjentar seg – bare blir «toppen av isfjellet» sammenlignet med hva som vil skje fremover.

USAs utenriksminister Antony Blinken opplyste etter tilbaketrekningen om at den militære operasjonen i landet er erstattet med «årvåkent diplomati», et diplomati som ifølge Noor vil erfare at Taliban aldri har kuttet sine bånd til internasjonale terroristorganisasjoner som al-Qaida.

– En seier for al-Qaida

En FN-rapport sluppet tidligere i år kom ifølge CNBC til en lignende konklusjon, som senere ble tilbakevist av Taliban.

– Én av de store mytene i USA og blant politiske beslutningstakere er at Taliban og al-Qaida ikke er integrert med hverandre. De er like nære allierte som på 90-tallet, kanskje nærmere på noen måter. Dette er i høy grad en seier for al-Qaida, i tillegg til Taliban, sa Thomas Joscelyn, en høytstående i Foundation for Defense of Democracies, til kanalens program «Squawk Box Asia» tirsdag.