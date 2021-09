Vedum: – Jeg er utfordreren, ikke taperen i valget

– Senterpartiet er ikke taperen, men utfordreren i dette valget, slår Vedum fast.

Litt småstresset møter han NTB i Trondheim, der NRKs siste statsministertriell finner sted torsdag kveld. Det er lagt opp som et folkemøte der vanlige folk skal stille spørsmål til de tre statsministerkandidatene.

– Jeg håper de kommer til å spørre om beredskap og nasjonalt eierskap over ressursene, sier Vedum og lener seg tilbake i stolen.

Det vil gi ham en etterlengtet mulighet til å snakke om Sps kjernesaker.

Sps fall

Himmelen henger som et blygrått lokk over trønderhovedstaden. Været er omtrent like trøstesløst som den siste tidens meningsmålinger for Sp. Siden årsskiftet er oppslutningen nær halvert, på flere målinger har partiet falt til 11–12 prosent. Men et lysglimt kom torsdag med en liten oppgang til 12,6 prosent på en VG-måling.

– Hva tror du fallet skyldes?

– Nå ligger Sp an til å gjøre et av de beste valgene i partiets historie. Vi er det eneste av de store partiene som går opp siden forrige valg. Men vi tar ingen stemmer for gitt, svarer Vedum.

Samtidig puster SV nå Senterpartiet i nakken.

Sps fall startet etter at FN kom med sin klimarapport. Etter det har også en misnøye med hvordan partiet har håndtert saken, kommet til syne i Sps egne rekker. Men Vedum avviser at det er en klimakonflikt i partiet.

– Alle er jo enige om de grepene som skal gjøres: Vi må få ned utslippene uten å øke forskjellene. Det er ikke en misnøye, men en utålmodighet som vi kjenner på, alle mann, sier han.

Taperstempel

I juni valgte Senterpartiets landsmøte, til manges overraskelse, å utrope Vedum til partiets statsministerkandidat. I teaserne til NRKs folkemøte er partilederen presentert nærmest som et vedheng i duellen mellom Høyres Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I tillegg har flere kommentatorer klistret taperstempelet på Vedum. Enkelte mener at nettopp hans statsministerkandidatur er blant årsakene til partiets nedgang på målingene.