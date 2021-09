Arbeiderpartiet signaliserer støtte til ny oljeskatt

– En omlegging av petroleumsskatten har ligget i kortene, sier Jonas Gahr Støre.

NTB møter Ap-lederen hjemme på Ris i Oslo, der han nå er klar til å tone flagg i diskusjonene som har oppstått etter at regjeringen tirsdag kveld overrasket hele det politiske Norge med et nytt skatteforslag for petroleumssektoren.

Støre gjør det klart at Ap kommer til å støtte hovedgrepet i pakken, nemlig at sektoren skal gå over til en kontantstrømskatt.

– Vi har sett på det som nå er sendt på høring, og mener hovedgrepet med en kontantstrømskatt er riktig å ta der vi nå, sier Støre til NTB.

Samtidig trengs det en kraftfull satsing på fornybar, understreker han. Han advarer mot å tro at skattegrep alene er løsningen.

Vil lytte til høringsinnspillene

Støre mener likevel at skatteforslaget er i tråd med Aps egen programformulering om å redusere finansiell risiko for norsk økonomi knyttet til petroleumsvirksomheten.

Men opposisjonslederen tar et viktig forbehold: Høringen må være ekte.

– Da er det viktig å lytte til de tilbakemeldingene som kommer, både fra selskapene, fra lokale myndigheter og fra de ansattes organisasjoner. Det er alltid tilbakemeldinger som det er verdt å ta med når man utformer det endelige opplegget, og det kan også ligge detaljer i forslaget som det er nødvendig å se nærmere på, sier Støre.

De siste dagene har han selv diskutert saken med både selskaper og fagbevegelse.

Hasteforslag

Støre reagerer på måten forslaget ble lagt fram på, med stort hemmelighetskremmeri, en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag kveld og høringsdokumenter som ikke ble lagt fram før på fredag, bare en drøy uke før valget.

– Denne måten å legge fram endringene på setter saken veldig på spissen. Det er veldig uheldig å skape mer polarisering om rammebetingelsene for sokkelen, sier Støre til NTB.

Han mener de viktigste prinsippene bør utformes gjennom brede forlik, og vil derfor ta initiativ til det etter valget.