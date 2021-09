Ropstad om gratisbolig: – Jeg er veldig lei meg

– Vi politikere forvalter innbyggerne sin tillit, så selv om jeg ikke har brutt noen regler, så er jeg jo lei meg, og jeg har forståelse for at folk mener jeg burde handlet annerledes, sier Ropstad til Vårt Land.

Aftenposten skrev søndag at Ropstad i flere år fikk gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene fram til i fjor.

Dette til tross for at han eide en bolig i Lillestrøm, som ble leid ut.

– Jeg hadde et håp og et mål om å flytte ut dit og bo vegg i vegg med søsteren min og familien. Sånn ble det ikke. Da vi kom til den konklusjonen, så solgte vi boligen, sier Ropstad til NRK.

Han understreker at han har fulgt regelverket.

– Selv om jeg har holdt meg til reglene, forstår jeg at dette oppleves negativt. Jeg var selv usikker på om jeg kunne benytte meg av pendlerbolig i Oslo sentrum etter at jeg ble stortingsrepresentant i 2009, men har hatt åpen dialog med Stortingets boligkontor om dette, skrev Ropstad i en SMS til NTB søndag kveld.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i et intervju med NRK mandag at det kan være kritikkverdig at KrF-lederen har fått bolig av Stortinget ved å være registrert hos foreldrene.

– Jeg forstår at det han har gjort, har vært innenfor regelverket som Stortinget har. Men samtidig mener jeg vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sa Solberg.