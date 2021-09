Fire av ti stemmer borgerlig – men oddsen er dårlig

Men valgforsker Johannes Bergh levner de borgerlige liten sjanse.

– Det er ikke helt umulig at de vinner, men det skal veldig mye flaks til. Så jeg vil si det er svært lite sannsynlig, sier han til NTB.

På Poll of polls' gjennomsnittsmåling for september, medregnet TV2/Kantars siste måling mandag, får de fire borgerlige partiene en oppslutning på til sammen 39,7 prosent.

Det er en liten oppgang på 1,6 prosentpoeng fra augustmålingen. Men samtidig faller Høyre 1,1 prosentpoeng på Kantars siste måling.

Mangler fortsatt flertall

En gjennomgang av bakgrunnstallene viser at partiene på venstresiden nå henter færre velgere fra den borgerlige blokken enn tidligere – fra 176.000 i juni til 149.000 i valgkampens siste uke.

Det har særlig vært Senterpartiet som har forsynt seg av tidligere Høyre- og Frp-velgere. Men det endret seg som kjent under Arendalsuka i midten av august, da Sp for første gang fikk et kraftig fall på målingene.

Siden da har også den rødgrønne trioen Ap, Sp og SV slitt med å holde på flertallet. På snittmålingen for september får de tre partiene til sammen 45,9 prosent, noe som vil gi 82 stortingsmandater. Dermed er de fortsatt tre mandater unna flertall.

På TV 2s siste måling redder de imidlertid flertallet med knappest mulig margin.

Håper på glipp

Men sjansen er stor for at enten Rødt eller MDG kommer på vippen, vel å merke om de kommer over sperregrensa på 4 prosent og dermed har krav på sin skjerv av utjevningsmandatene.

På snittmålingen ligger de to nå på henholdsvis 4,9 og 5,1 prosent. Blir det valgresultatet, vil begge kunne øke sin representasjon på Stortinget dramatisk.