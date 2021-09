– Valgkvelden kan bli kort i år

I tillegg til Valgdirektoratet lager også TV 2 sin egen prognose. I 2017 traff begge disse ganske godt på det endelige resultatet, blant annet viste de begge borgerlig flertall.

Prognosene har i stor grad erstattet valgdagsmålingene som ble brukt tidligere, da man spurte folk utenfor valglokalene hva de hadde stemt.

Usikker effekt

Om den store mengden forhåndsstemmer vil ha noe å si for valgresultatet, er derimot mer usikkert.

– Det er ikke sikkert at det vil ha noen stor effekt. De som forhåndsstemmer, er ofte de som har bestemt seg, og som ville stemt det samme på valgdagen, sier Bergh.

Han ser likevel ikke bort fra mindre effekter, særlig for partier som går fram eller tilbake i løpet av valgkampen.

– For et parti med tilbakegang i slutten av valgkampen, er det en fordel med mange forhåndsstemmer. For partier som går fram, er det motsatt, sier han.

Dermed kan det tenkes at partiene må tenke nytt når det gjelder å drive valgkamp, siden mange forhåndsstemmer tidlig.

Aardal peker på at ingen partier lenger kan sies å ha trofaste velgere. Årets valg har vært preget av rekordmange velgere på vandring.

– Det er to ting som har endret seg i løpet av valgkampen: Senterpartiets fall og venstre- og miljøpartienes framgang. Det kan jo tenkes å påvirke mønsteret, påpeker Aardal.

– Det er blitt en mye mer spennende valgkamp enn jeg trodde på forhånd.

Spent på valgdeltakelsen

Samtidig blir det svært spennende å se om den rekordhøye forhåndsstemmingen vil gi utslag på valgdeltakelsen, mener valgforskeren.

Ved begge de to siste stortingsvalgene endte valgdeltakelsen på 78,2 prosent.

– Vi har særlig sett en mobilisering av de yngre velgerne. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut, sier Aardal.

Han peker også på en ny trend med å gi velgerne små dytt i form av SMS-er eller andre påminnelser.

– Det blir interessant å se om bedre tilrettelegging og oppfordring om å stemme virker inn på valgdeltakelsen.

