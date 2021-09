Slår ned Vedums biodiesel-plan

Det skriver NRK.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums plan for å kutte utslipp er blant annet å innføre lavere avgift for biodiesel som blandes inn i drivstoffet, og mer biodrivstoff på norske tanker.

Venstres Jon Gunnes ba regjeringen se på forslaget. I et brev til Stortinget viser finansminister Jan Tore Sanner (H) til EØS-tilsynet Esa og mener det er usannsynlig at de vil godkjenne planen.

Årsaken er at EØS-regelverket ikke tillater «dobbel virkemiddelbruk»: Statsstøtte i form av avgiftsfritak til biodrivstoff, som også er underlagt et såkalt omsetningskrav.

Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport som pålegger de som selger drivstoff, å sørge for at 24,5 prosent av drivstoffet til veitrafikk, er biodrivstoff.

Sps forslag kommer etter at regjeringen innførte veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, uavhengig av om det omsettes innenfor eller utenfor omsetningskravet.

I sitt alternative budsjett for 2021 foreslår Sp å halvere veibruksavgiften på biodrivstoff innenfor omsetningskravet, noe Sanner altså ikke tror kan gjennomføres.

Finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet sier til NRK at det ikke er grunnlag for å forhåndsprosedere saken.

– Skulle det likevel vise seg å bli problemer med Esa, finnes det uansett flere andre måter å oppnå ønsket effekt på, sier han.

(©NTB)