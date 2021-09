Skal gjennomgå pendlerbolig-regler

Nylig avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig som han eide og leide ut en leilighet på Lillestrøm.

Også tidligere har det vært lignende saker, blant annet om Himanshu Gulati, som eide fire leiligheter i Oslo og likevel fikk gratis pendlerbolig. Årsaken var at han hadde kjøpt seg leilighet på Jessheim, som var mer enn 40 kilometer unna. Da var han kvalifisert til pendlerleilighet.

Gjennomgang i høst

– Stortingets presidentskapet har besluttet gjennomgang av regler for Stortingets pendlerboliger som skal gjennomføres høsten 2021, bekrefter stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i en epost til NTB.

I et intervju med Vårt Land understreker hun at det vil være det neste presidentskapet som vil måtte ta ansvar for dette.

– Det er grunn til å se på om ordningen med pendlerboliger fungerer etter hensikten. Men det må skje etter en grundig vurdering, så det er noe det neste Stortinget må ta stilling til, sier hun.

Ingen kontrollmekanisme

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sa i et nylig intervju med Aftenposten at det ikke finnes noen kontrollmekanisme for ordningen med pendlerboliger, utover at representantene må dokumentere et behov første gang de søker om en slik bolig.

Etter det blir de bedt om å bekrefte dette behovet årlig, men det blir ikke ettergått videre.

Stortinget gjør ingen stikkprøver av ordningen, og heller ingen undersøkelser av hvilke eiendommer representantene eier i Oslo eller andre steder.