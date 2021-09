Vil ikke subsidiere bitcoin-produksjon

Dermed er det duket for omkamp dersom de rødgrønne vinner valget, skriver DN.

I 2018 ble det samme vedtatt av Stortinget, men etter kraftige innsigelser fra bransjen gikk regjeringen tilbake på forslaget, som aldri ble innført.

Mens vanlige husholdninger, mange bedrifter og offentlig sektor betaler en elavgift for 16,69 øre per kilowattime, har industrien en redusert elavgift på rundt 0,55 øre per kilowattime. Denne gjelder også for datasentre som utvinner kryptovaluta, noe som krever store mengder strøm.

Både SV, Sp og Ap varsler nå at de vil fjerne subsidieringen.

– Å bruke vår rene, norske kraft til et utpreget spekulasjonsobjekt som kryptovaluta er ikke det vil skal prioritere, slår Aps Espen Barth Eide fast.

Leder i IKT-Norge Liv Freihow mener det ikke bør være opp til politikerne å gi ulike rammebetingelser til datasentre ut fra hva de driver med.

– Det blir fort et veldig subjektivt spørsmål, sier hun.

Kryptogründer Kjetil Hove Pettersen mener fjerning av subsidieringen vil være helt ødeleggende for datasenterindustrien og insentivene for at utenlandsk kapital kommer til Norge.

