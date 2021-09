Ny måling: Flertall for et rødgrønt skifte

Det er straks 100 timer igjen av valgkampen, og selv om Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre ligger godt an på meningsmålingen, viser den likevel en nedgang på 1,6 prosentpoeng siden slutten av august, skriver DN.

Dersom valgresultatet blir som denne målingen, ligger Støre og Ap an til å levere et historisk dårlig resultat. Han er avhengig av å alliere seg med flere enn sin foretrukne regjering – Ap, Sp og SV. Denne rødgrønne alliansen får bare 82 mandater. Det trengs 85 for flertall, og dermed trenger en Støre-ledet regjering støtte av enten Rødt eller MDG.

– De vet veldig godt at Ap vil snakke med alle som vil ha et skifte. Når det gjelder regjering så er det Senterpartiet og SV vi har åpnet opp for, sier statsministerkandidaten.

Statsminister Erna Solberg (H) går inn i valgkampens siste helg med de dårligste tallene på halvannet år, med en oppslutning på 18,8 prosent. Ned 1,2 prosentpoeng.

Senterpartiet krymper 0,4 prosentpoeng til 11,6 prosent og er ifølge målingen ikke lenger Norges tredje største parti. Det er det Frp som er, som øker med 0,6 prosentpoeng til 11,9 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 4,6 prosent (0,0), SV 9 prosent (+1,0), MDG 4,9 prosent (-0,8), KrF 3,9 prosent (+0,6), Venstre 5,8 prosent (+0,9) og andre 4,9 (+1,1).

Avisen oppgir ikke antall respondenter eller feilmargin.

